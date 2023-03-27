Про це повідомляють #Букви.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу. Він повідомив, що працює ППО, зауваживши, що небезпека не минула.

Своєю чергою, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук також застеріг від нехтування попередженням.

У Київській обласній військовій адміністрації підтвердили атаку ворожих дронів, закликавши перейти до укриття.

Після чого, стало відомо про роботу ППО на Київщині.

Водночас кореспонденти “Суспільного” повідомили, що після оголошення повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибуху.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив про вибухи у столиці, попередньо — в Оболонському та Святошинському районах. Запевнив, що всі служби слідують на місце. За словами очільника столиці, у Святошинському районі палає приміщення магазину.

Пожежно-рятувальні служби працюють на місці пожежі після вибуху і загоряння будівлі в Святошинському районі столиці. Постраждалих, попередньо, немає.

Оновлено. 00:18 Мер Кременчука Віталій Малецький попередив про підвищену ракетну небезпеку.

Оновлено. 00:36 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Натомість у низці областей зберігається небезпека атаки ворожих БПЛА.