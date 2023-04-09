Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Окрім цього, винищувачі РФ скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади.

Інформація про обсяги руйнувань уточнюється. Попередньо, жертв серед цивільних області немає”, – зазначив Прокудін.

Зауважимо, що протягом доби росіяни здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, завдали 23 авіаційних та 4 ракетних удари. 2 російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі й поранені серед цивільних, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також 2 ракети із ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донеччині. Водночас раніше у Генштабі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

В ОК “Південь” застерегли, що у Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 11 бойових кораблів, кількість ракетоносіїв збільшено вдвічі. Наразі два підводних човни із вісьма “Калібрами” готові до застосування.