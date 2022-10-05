Вночі 5 жовтня осійські окупанти двічі атакували Білу Церкву на Київщині. Загалом для атаки на місто загарбники використали 12 іранських дронів-камікадзе.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його даними, атака на Білу Церкву була здійснене з південної частини України.

“Близько 12 дронів атакували з півдня України. Шість було збито: 3 – зенітно-ракетними військами на півдні, а ще 3 – авіацією повітряних сил”, – розповів він.

Юрій Ігнат зауважив, що такі атаки – це намагання окупантів знайти слабкі місця української ППО.

ДОВІДКА: вночі 5 жовтня, російські окупанти двічі атакували Київщину іранськими дронами-камікадзе. Обидві атаки відбулись на Білу Церкву.

Відомо, що для атаки було задіяно дрони-камікадзе типу Shahed-136. Зафіксовано шість влучань у місті.

Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура.