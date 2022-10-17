Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він написав, що протягом ночі росіяни атакували область ракетами, “Градами” та важкою артилерією.

Три випущені ворогом ракети збили наші сили протиповітряної оборони.

Одна з ракет влучила по об’єкту енергетичної інфраструктури, через що там почалася сильна пожежа. Як повідомив Резніченко, на місці працюють усі служби.

Він також розповів, що Нікопольський район російські окупаційні війська накрили вогнем з “Градів” та важкої артилерії – туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки, інформація про постраждалих не надходила.