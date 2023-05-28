Джерело: пресслужба Головного управління ДСНС України у Харківській області

28 травня вдень під інтенсивними артилерійськими обстрілами опинилися населені пункти Куп’янського району. Ворог поцілив у приватний сектор с. Петропавлівка, внаслідок чого загорілися дві господарчі споруди на загальній площі 60 кв.м.

Зазначається, що рятувальники оперативно ліквідували загорання.

Окрім цього, у результаті ворожої атаки на приватний сектор в селі Кучерівка Куп’янського району, місцева мешканка 1949 року народження отримала осколкові поранення.

У Генштабі раніше зазначили, що РФ не відмовляється від планів щодо подальшої окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 18 ворожих атак.

За уточненою інформацією, цієї доби, вночі, РФ завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”, 58 із 59 було знищено нашими захисниками.

Загалом, протягом цієї доби противник завдав 91 авіаційний удар та здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У пресслужбі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.