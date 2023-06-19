Цієї ночі в небі над Одеською областю сили протиповітряної оборони знищили всі чотири ракети типу "Калібр", запущені російськими військами.

Джерело: голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук

“Одещина: нічна ракетна атака з акваторії Чорного моря. Військові підтверджують: усі 4 “Калібри” знищені. Дякуємо силам ППО”, – йдеться в дописі.

ДОВІДКОВО. Інтегровані ракетні комплекси “Калібр” призначені для ураження широкої номенклатури наземних, морських надводних і підводних цілей за умов інтенсивної вогневої та радіоелектронної протидії супротивника. Всі комплекси мають єдині вогневі засоби: протикорабельні ракети 3М-54Э, 3М-54Э1, високоточні крилаті ракети для ураження наземних цілей 3М-14Э, протичовнові ракети 91РЭТ2 (“Калибр-НКЭ”) та 91РЭ1 (“Калибр-ПЛЭ”).

Наявність в складі системи “Калібр” ракет різного призначення, а також єдина універсальна система управління ракетним комплексом дозволяє змінювати боєкомплект ракет на носіях в залежності від поставленого завдання і конкретних бойових умов.

Нагадаємо, що 18 червня українські військові збили ще один російський ударний гелікоптер Ка-52. Вартість ворожого вертольота становить понад 16 мільйонів доларів США.

Також нашими захисниками було знищено три іранських ударних БпЛА типу “Shahed” та п’ять розвідувальних БпЛА.

Зауважимо, раніше, 17 червня протиповітряною обороною Повітряних Сил було знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА “Shahed-136/131”, один – “Ланцет”.