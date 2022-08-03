Близько 4 ранку російські військові завдали два удари по Харкову. Ракети запустили із Бєлгорода, попередньо — із ЗРК С-300.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, у Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю.

Також ще одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об’єкта в Новобаварському районі. Внаслідок чого пошкоджено будівлю. Попередньо — постраждалих немає.

Синєнубов додав, що протягом минулої доби ворог обстрілював Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області: “Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок чергового обстрілу міста Чугуїв пошкоджені складські приміщення закладу освіти, сталася пожежа”, — написав голова ОВА.

У Золочівській громаді — горів приватний будинок, однак рятувальники ліквідували пожежу.

“Наші захисники продовжують тримати позиції та завдавати ворогу втрат. На Харківському напрямку ворог здійснив спробу піти вперед в районі Кочубеївка — Дементіївка, але, отримавши відсіч, відступив з втратами”, — зазначив Синєгубов.