Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, у Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю.
Також ще одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об’єкта в Новобаварському районі. Внаслідок чого пошкоджено будівлю. Попередньо — постраждалих немає.
Синєнубов додав, що протягом минулої доби ворог обстрілював Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області: “Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок чергового обстрілу міста Чугуїв пошкоджені складські приміщення закладу освіти, сталася пожежа”, — написав голова ОВА.
У Золочівській громаді — горів приватний будинок, однак рятувальники ліквідували пожежу.
“Наші захисники продовжують тримати позиції та завдавати ворогу втрат. На Харківському напрямку ворог здійснив спробу піти вперед в районі Кочубеївка — Дементіївка, але, отримавши відсіч, відступив з втратами”, — зазначив Синєгубов.
- Нагадаємо, що 1 серпня близько 7 ранку ворог обстріляв Салтівський район міста Харків. Поранення отримали двоє чоловіків, 30 та 72 років. Останній помер у лікарні.
- Російські війська відновили локальні наземні атаки на північний захід і південний захід від Ізюма (Харківська область) і, можливо, створюють умови для наступальних операцій далі на захід у Харківській області або в напрямку міста Харкова.