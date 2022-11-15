15 листопада відбулась найбільша атака в історії енергетики, від якої постраждали всі регіони України. Найскладніша ситуація на заході України, а також у центральному і північно-східних регіонах.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Для стабілізації енергосистеми Укренерго фахівці застосували аварійні графіки відключень, що дозволило запобігти повному знеструмленню країни.

Енергетики відразу приступили до відновлення живлення споживачів та пошкоджених мереж та електростанцій.

“Ми працюватимемо цілодобово, щоб повернути світло, яке намагаються у нас відібрати рашисти”, – зазначив Кудрицький.

Разом з тим, він зауважив, що наступні декілька днів будуть важкими. Кудрицький пояснив, що наближається похолодання і споживання електроенергії зростатиме, відповідно навантаження на мережі теж.

Він закликав з розумінням ставитися до відключень, які впроваджуватимуть за необхідності, та наголосив не полишати звичку економно використовувати електроенергію.

“Ворог жорстокий і ми розуміємо, що на цьому він може не зупинитися. У нас є план реагування на різні ситуації, у тому числі й найгірші. Водночас українцям треба бути готовими до значних перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені пристрої та павербанки”, – поінформував голова правління “Укренерго”.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному. У Києві про перші вибухи повідомили близько 15:34. Російські військові завдали ракетних ударів по Києву. За даними міської влади, ворог влучив в один із центральних районів.

Близько 16:09 мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті чути вибухи. Він закликав містян залишатися в укриттях. Внаслідок атак частина міста – без електроенергії.

Близько 16:15 голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у Кривому Розі спрацювала ППО. За його словами, у напрямок міста ще летіли ракети.