Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

“Вінниччину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударних безпілотники знищено”, – зазначив Сергій Борзов.

Варто зазначити, що 11 жовтня російські окупанти двічі атакували Ладижинську ТЕС у Вінницькій області. Внаслідок цього поранення отримали 6 осіб.

Спершу окупанти атакували Ладижинську ТЕС дронами-камікадзе, пошкодивши енергетичне обладнання станції. Однак згодом на Ладижинську ТЕС було здійснено ще одну атаку.

Як зауважили в ДТЕК, це відбувалось у той момент, коли на ТЕС працювали рятувальники для ліквідації наслідків першої атаки.

“Є постраждалі. За попередньою інформацією – 6 осіб. Постраждалим оперативно надано медичну допомогу, їх доправлено до лікарні. Серед поранених працівників підприємства немає”, – наголосили у ДТЕК.

Також внаслідок другого обстрілу було пошкоджено енергетичне обладнання підприємства.