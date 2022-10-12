Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
“Вінниччину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударних безпілотники знищено”, – зазначив Сергій Борзов.
Варто зазначити, що 11 жовтня російські окупанти двічі атакували Ладижинську ТЕС у Вінницькій області. Внаслідок цього поранення отримали 6 осіб.
Спершу окупанти атакували Ладижинську ТЕС дронами-камікадзе, пошкодивши енергетичне обладнання станції. Однак згодом на Ладижинську ТЕС було здійснено ще одну атаку.
Як зауважили в ДТЕК, це відбувалось у той момент, коли на ТЕС працювали рятувальники для ліквідації наслідків першої атаки.
“Є постраждалі. За попередньою інформацією – 6 осіб. Постраждалим оперативно надано медичну допомогу, їх доправлено до лікарні. Серед поранених працівників підприємства немає”, – наголосили у ДТЕК.
Також внаслідок другого обстрілу було пошкоджено енергетичне обладнання підприємства.
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