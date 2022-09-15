Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram.
За його словами поруч з одним з інфраструктурних підприємств міста зафіксовано “приліт”. Станом на 7 ранку відомо, що у будівлі повилітали шиби.
Також Куртєв зауважив, що через ушкодження виникло знеструмлення. За попередніми даними, постраждалих внаслідок прильоту немає.
Нагадаємо, що воїни ЗСУ відбили наступ окупантів на Запорізькому напрямку — Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Велика Новосілка, Павлівка, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір’я.
З метою утримання тимчасово захоплених територій росіяни намагаються укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях – переміщують резерви зі складу підрозділів 3 армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку.
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