Російські війська знову атакували Запоріжжя. Зазначається, що ворог влучив біля інфраструктурного підприємства міста.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram.

За його словами поруч з одним з інфраструктурних підприємств міста зафіксовано “приліт”. Станом на 7 ранку відомо, що у будівлі повилітали шиби.

Також Куртєв зауважив, що через ушкодження виникло знеструмлення. За попередніми даними, постраждалих внаслідок прильоту немає.

Нагадаємо, що воїни ЗСУ відбили наступ окупантів на Запорізькому напрямку — Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Велика Новосілка, Павлівка, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір’я.

З метою утримання тимчасово захоплених територій росіяни намагаються укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях – переміщують резерви зі складу підрозділів 3 армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку.