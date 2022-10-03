Про це інформує очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Сьогодні вранці ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району – росіяни випустили близько десяти ракет С300.
В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури, зокрема реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами.
Відомо про щонайменше одного постраждалого, його ушпиталено. Внаслідок атак по селах поблизу міста постраждалих немає.
“Окупант щодня обстрілює територію області. Щодня страждають цивільні жителі нашого краю. Ми все витримаємо та переможемо! Ми впевнені в ЗСУ”, – наголосив Старух.
Також він закликав жителів міста й області дотримуватися правил безпеки та дбати один про одного.
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