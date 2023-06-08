Джерело: пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Представник штабу повідомив родичам полонених і зниклих безвісти нацгвардійців, що в процеси обміну залучені всі захисники й захисниці, які внесені до єдиного реєстру оборонців Національного інформаційного бюро.

Він наголосив, що категорія обліку військовослужбовця — зниклий безвісти, непідтверджений полон чи полон, підтверджений міністерством оборони РФ через Міжнародний комітет Червоного Хреста — не має безпосереднього впливу на процеси обміну.

Натомість, що стосується відвідування місць утримання військовополонених — відповідний мандат має місія Міжнародного комітету Червоного Хреста. Водночас такі візити можуть відбуватися лише за згоди країни, яка утримує полонених. Інформація про місця несвободи, які відвідали представники МКЧХ, не розголошується.

“На жаль, РФ блокує доступ до значної кількості місць утримання, які розташовані як на її території, так і на тимчасово окупованих українських територіях, а це є порушенням норм міжнародного гуманітарного права”, – зазначили у штабі.

Зауважимо, з 2 травня всі дані про зниклих вносять у Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.