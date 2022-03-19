Про це повідомляє британський новинний телеканал Sky News.
За словами Трасс, перемовини РФ та України – це “димова завіса для підготовки нових звірств та воєнних злочинів”. Вона додала, що скептично ставить до цілей Кремля.
“Якщо держава налаштована на серйозні перемовини, то вона не скидує бомби на мирних жителів у день перемовин. А те, що бачимо ми – намагання створити простір для перегрупування російських військ”, – наголосила британська міністерка.
Трасс додала, що світ не бачить ефекту перемовини, адже Росія відмовляється виводити свої війська та і сторони досі не узгодили серйозних пропозицій. Як зауважила чиновниця Великої Британії, “росіяни тільки брешуть, брешуть і брешуть”.
- Нагадаємо, міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що скептично ставиться до мирних перемовин між Україною та Росією. За її словами, перемовини будуть успішними, якщо президент РФ Володимир Путін виведе російські війська з України.
- Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, заявив, що Росія лише вдає спроби перемовин про припинення війни.
- Також відомо, що 17 березня президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої виклав свої вимоги щодо мирної угоди з Україною.