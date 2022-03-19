Голова міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс впевнена, що Росія використовує мирні перемовини з Україною у власних цілях. Міністерка вважає, що таким чином РФ затягує час аби підготуватись до нових воєнних злочинів проти України.

Про це повідомляє британський новинний телеканал Sky News.

За словами Трасс, перемовини РФ та України – це “димова завіса для підготовки нових звірств та воєнних злочинів”. Вона додала, що скептично ставить до цілей Кремля.

“Якщо держава налаштована на серйозні перемовини, то вона не скидує бомби на мирних жителів у день перемовин. А те, що бачимо ми – намагання створити простір для перегрупування російських військ”, – наголосила британська міністерка.

Трасс додала, що світ не бачить ефекту перемовини, адже Росія відмовляється виводити свої війська та і сторони досі не узгодили серйозних пропозицій. Як зауважила чиновниця Великої Британії, “росіяни тільки брешуть, брешуть і брешуть”.