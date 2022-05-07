Російські військові розглядають будь-які способи уникнення участі в бойових діях на території України. Вони чекають на оголошення мобілізації та скаржаться, що контрактників можуть по кілька років не звільняти з армії.

Про це йдеться у новому перехопленні Головного управління розвідки МО України.

Протягом розмови двоє окупантів обговорюють, як виїхати з України. Найімовірніший з них – відмова від участі в бойових діях. За їх словами, найстрашніше, що на них очікує це пів року у дисциплінарному батальйоні.

“Максимум – дисциплінарний батальйон… Максимум – пів року дадуть. Але що тих пів року. Набагато краще ніж терпіти цю х…”, — сказав військовий.

Також скаржаться на неочікувано сильну українську армію: “Думав укропи – село, нічого не можуть. А коли сюди приїхав, то подумав що мало нам показували, скільки вони колон розбили наших. Їздимо по дорогах тільки вночі. Де укропи? Х… його знає”.

Наприкінці розмови росіяни обговорюють вибухи в російському Бєлгороді та можливу причетність до цього ЗСУ. Один співрозмовник дивується, як це можливо, адже, на його думку, українська армія оточена. На що йому відповідають: “В якому кільці, хто сказав таке? Були б в кільці, не поставляли б їм зброю”.