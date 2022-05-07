Про це йдеться у новому перехопленні Головного управління розвідки МО України.
Протягом розмови двоє окупантів обговорюють, як виїхати з України. Найімовірніший з них – відмова від участі в бойових діях. За їх словами, найстрашніше, що на них очікує це пів року у дисциплінарному батальйоні.
“Максимум – дисциплінарний батальйон… Максимум – пів року дадуть. Але що тих пів року. Набагато краще ніж терпіти цю х…”, — сказав військовий.
Також скаржаться на неочікувано сильну українську армію: “Думав укропи – село, нічого не можуть. А коли сюди приїхав, то подумав що мало нам показували, скільки вони колон розбили наших. Їздимо по дорогах тільки вночі. Де укропи? Х… його знає”.
Наприкінці розмови росіяни обговорюють вибухи в російському Бєлгороді та можливу причетність до цього ЗСУ. Один співрозмовник дивується, як це можливо, адже, на його думку, українська армія оточена. На що йому відповідають: “В якому кільці, хто сказав таке? Були б в кільці, не поставляли б їм зброю”.
- Нагадаємо, російські військові у телефонних розмовах обговорюють вбивства місцевих жителів. Зокрема одному з військових сказали, що стрільба по школярах з портфелями – це вияв “мужності”.
- Згідно з перехопленими розмовами, опублікованими Службою безпеки України, ЗСУ завдали таких втрат російським військовим, що вони не можуть продовжувати війну без залучення солдатів-строковиків.
- У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України перехопили розмову військовослужбовця РФ Олега Карасьова, який заявив, що президент Володимир Путін наказав знищити українські землі, якщо російська армія не зазнає успіхів у наступальних операціях.
- Раніше Служба безпеки України перехопила розмову російського солдата, який заїхав на територію України і не може оговтатись від шоку та вражень від війни.