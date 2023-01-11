Російські війська після втечі з аеродрому Чаплинка у Херсонській області почали будівництво нової авіабази на покинутому аеродромі в Бердянську.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

У повідомленні зазначено, що після звільнення Херсона російська армія покинула й аеродром Чаплинка, який був важливим військовим опорним пунктом та найбільшою авіабазою на лівобережжі Херсонщини. Однак, вже у кінці листопада росіяни розпочали будівництво нової авіабази на покинутому аеродромі в Бердянську.

Відтак, на нещодавніх супутникових знімках Planet помітно, що на летовищі розміщено гелікоптери, риються траншеї, встановлюються маскувальні брезенти, а важка техніка будує укриття для транспортних засобів.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ зауважили, що Бердянськ знаходиться на відстані більш ніж 85 км від лінії фронту (поза зоною досяжності українських систем HIMARS), що дає можливість росіянам будувати в Бердянську нову Чорнобаївку, з якої можна практично безкарно здійснювати атаки по Україні.

Зазначимо, що за даними української розвідки, Російська Федерація планує чергову хвилю мобілізації й наступ з метою захоплення нових територій України. Проте Збройні сили України готові до відбиття наступу й водночас до подальшого визволення української землі.

За словами представника ГУР Андрія Черняка, Російська Федерація, безумовно, хоче захоплювати нові території, однак вже розуміє, що програє.

“Вони розуміють, що програють, і доказом цього може бути спорудження фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях: у Запорізькій області, на півдні окупованої Херсонщини, на півночі Криму. Тобто вони чітко розуміють, що там їм треба буде вести бойові дії, і вони вже там будують оборонні споруди”, – розповів Андрій Черняк.

Також він додав, що наразі не можна розкривати точних планів щодо українського наступу, однак, за його словами, є завдання Верховного Головнокомандувача та є плани Збройних сил із визволення територій України. Крім того, Андрій Черняк наголосив, що мобілізація, яку, за даними ГУР МО України, Росія має оголосити 15 січня, не завадить українським військовим проводити наступальні операції.