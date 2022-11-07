Про це йшлося під час брифінгу.

За його словами, росіяни мають намір досягти цілей, які вони поставили. Ними є удари по всій критичній інфраструктурі.

“Це не тільки мова про енергетику, тому що ворог вже завдав ударів по гідротехнічних спорудах України”, — додав Ігнат.

Він наголосив, що на фронті російські військові не мають успіху. Окупанти вже мають проблеми з технікою та особовим складом.

Росіяни мають намір завдавати удари по об’єктах енергетики в осінньо-зимовий період. Загарбники розуміють, що від них залежить дуже багато факторів життєдіяльності людей.