Про це йшлося під час брифінгу.
За його словами, росіяни мають намір досягти цілей, які вони поставили. Ними є удари по всій критичній інфраструктурі.
“Це не тільки мова про енергетику, тому що ворог вже завдав ударів по гідротехнічних спорудах України”, — додав Ігнат.
Він наголосив, що на фронті російські військові не мають успіху. Окупанти вже мають проблеми з технікою та особовим складом.
Росіяни мають намір завдавати удари по об’єктах енергетики в осінньо-зимовий період. Загарбники розуміють, що від них залежить дуже багато факторів життєдіяльності людей.
“І цей повітряний тероризм усіма доступними засобами буде продовжуватися. Зрозуміло, що ракети, які отримуватиме Росія від Ірану, якщо це буде зроблено, теж застосують саме по об’єктах енергетичної інфраструктури, і продовжуватимуть завдавати ударів також крилатими ракетами”, — додав представник Повітряних сил.
Юрій Ігнат додав, що російські військові можуть використовувати іранські балістичні ракети та “калібри”. Утім, для завдання масованих ударів треба накопичити кількість ракет. Україна нині не має ефективних засобів проти балістичних ракет, але це питання обговорюється разом із партнерами.
- До України прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.
- Росіяни пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України. Ракетними обстрілами завдано ударів по ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.