Російські військові стали частіше атакувати Херсонську область для спроби тиснути на місцеве населення. Для цього окупанти використовують авіацію.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

Протягом минулої доби росіяни атакували Херсонщину з акваторії Чорного моря авіаційними бомбами. Вони завдавали ударів по сільськогосподарському угіддю. У результаті загиблих та поранених від удару немає.

За словами речниці, росіяни намагаються тиснути на жителів аграрного регіону, де якраз починаються земельні роботи.