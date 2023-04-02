Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

Протягом минулої доби росіяни атакували Херсонщину з акваторії Чорного моря авіаційними бомбами. Вони завдавали ударів по сільськогосподарському угіддю. У результаті загиблих та поранених від удару немає.

За словами речниці, росіяни намагаються тиснути на жителів аграрного регіону, де якраз починаються земельні роботи.

“Характерна зміна тактики армії РФ спостерігається в тому, що з використанням Су-35 вони атакують прифронтові території. Це кілька десятків кілометрів, куди можуть сягати такі керовані авіаційні бомби, які випускають з винищувачів”, — додала Наталія Гуменюк.

Вона додала, що авіація ЗС РФ атакує Херсонський напрямок з зони, де українська ППО не може їх дістати. Ще вони обстрілюють населені пункти, які розташовані на узбережжі.

“Це спосіб тероризму, який російські війська взяли за основу, оскільки вогнева робота Сил оборони по зачищенню смуги у 30 кілометрів має результат. Але, коли війська РФ вишукують нову тактику – ми завжди готуємо протидію”, — підкреслила речниця ОК “Південь”.