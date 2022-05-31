Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
30 травня до Безіменного доставили 320 маріупольців, серед яких — 32 дитини. Водночас російські військові викрали близько 15 дітей-сирот, яким раніше маріупольці надали прихисток.
“За вчора до фільтраційного пункту селище Безіменне доставлено 320 маріупольців, зокрема 32 дитини. До міста Таганрог з селища Безимяне депортовано 345 маріупольців, зокрема 37 дітей”, — йдеться у повідомленні.
Також росіяни вивозять залишки металу із порту Маріуполя. Вони викрадають судна, перейменовують їх та змінюють український прапор на російський.
- Нагадаємо, журналісти CNN висвітлили, що доводиться пережити українцям, котрі змушені проходити так звану “фільтрацію” на тимчасово окупованих територіях України. Свідчення каналу надавали українці, які пройшли процес фільтрації за останні два місяці. Багато хто занадто боїться говорити публічно, побоюючись за безпеку родичів і друзів, які все ще намагаються втекти з території, тимчасово контрольованої РФ.
- За приблизними даними, у фільтраційних таборах в Безіменному та Козацькому Новоазовського району Донецької області перебувають майже 4 тисячі чоловіків.
- Російські бойовики продовжують масово вивозити з Маріуполя чоловіків до фільтраційних таборів. Там шириться інформація про те, що чоловіків готують до мобілізації в армію так званої “ДНР”.
- Поблизу Маріуполя діють 4 фільтраційні табори, в яких громадян України кілька днів утримують перед депортацією до Росії.
- Понад 3 тисячі цивільних мешканців Маріуполя російські військові утримують у нелюдських умовах, а саме у “фільтраційній в’язниці”.