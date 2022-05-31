З фільтраційного пункту селища Безім'яного росіяни депортували до міста Таганрог (РФ) 345 маріупольців, серед яких — 37 дітей.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

30 травня до Безіменного доставили 320 маріупольців, серед яких — 32 дитини. Водночас російські військові викрали близько 15 дітей-сирот, яким раніше маріупольці надали прихисток.

“За вчора до фільтраційного пункту селище Безіменне доставлено 320 маріупольців, зокрема 32 дитини. До міста Таганрог з селища Безимяне депортовано 345 маріупольців, зокрема 37 дітей”, — йдеться у повідомленні.

Також росіяни вивозять залишки металу із порту Маріуполя. Вони викрадають судна, перейменовують їх та змінюють український прапор на російський.