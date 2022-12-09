Про це повідомила Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, яку цитує “Інтерфакс-Україна”.
За її словами, ці дані не є остаточними: “На сьогодні ми володіємо інформацією про 13 тисяч українських дітей, яких депортовано або переміщено російською владою”, – додала Герасимчук.
Вона зауважила, що кожен день кількість українських дітей, яких окупанти депортують до РФ, зростає: “Нам ще належить дізнатися, щонайменше, про десятки тисяч українських дітей, яких вкрала російська влада”, – наголосила Уповноважена.
Крім того, за даними платформи “Діти війни”, станом на 9 грудня внаслідок військової агресії РФ в Україні загинули щонайменше 443 дитини, ще 330 – вважаються зниклими безвісти, 855 – поранено.
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