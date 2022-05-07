Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами Андрющенко, під час попередніх трьох днів, поки йшов штурм Азовсталі процес депортації фактично було призупинено.
Водночас росіяни під прикриттям “журналістів” допитують евакуйованих людей в автобусах по дорозі від Азовсталі до Безіменного. Радник також додав, що окупанти відверто незадоволені результатом, оскільки ніхто з маріупольців навіть не натякає на “звірства Азову, нас тримали в заручниках”.
“Але сам факт допиту, бо інакше це не назвати, просто ще одне порушення в скарбницю військових злочинів Росії”, — написав Андрющенко.
- Нагадаємо, у знищеному росіянами Маріуполі планують провести “урочисті заходи” до 9 травня. До зруйнованого міста прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко.
- Також радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що Росія 9 травня хоче провести в оточеному Маріуполі так званий “парад полонених”.