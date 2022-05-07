Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенко, під час попередніх трьох днів, поки йшов штурм Азовсталі процес депортації фактично було призупинено.

Водночас росіяни під прикриттям “журналістів” допитують евакуйованих людей в автобусах по дорозі від Азовсталі до Безіменного. Радник також додав, що окупанти відверто незадоволені результатом, оскільки ніхто з маріупольців навіть не натякає на “звірства Азову, нас тримали в заручниках”.