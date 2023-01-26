Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Нечаєве розташоване поблизу населеного пункту Олешки.
За даними ЦНС, окупанти виселили місцевих жителів з їхніх осель. Натомість у помешкання українців заселили російських військових.
Також окупанти зайняли порожні дачі місцевих. При цьому, наголосили у ЦНС, ворог активно розграбовує помешкання українців.
“Так і виглядає “російське звільнення”, а саме заміщення собою місцевих й грабіж останніх. Водночас селян вивезли на південь, де їм без засобів для існування не залишиться іншого виходу, ніж отримання паспорта ворога для отримання виплат в 10 тис. рублів”, – зауважили у ЦНС.
У Центрі національного спротиву нагадали, що росіяни заборонили мешканцям тимчасово окупованих територій виїжджати на підконтрольні Україні територію.
Також на окупованих територіях заборонено обіг гривні.
“Тобто, навіть якщо в людей є заощадження – росіяни конфіскують валюту”, – додали в ЦНС.
- На тимчасово окупованих територіях півдня України так звані російські “адміністрації”припинили соціальні виплати через буцімто “брак рублів”. Водночас ворог намагається заборонити гривню, залишаючи людей без грошей.