Про це повідомляють пропагандистські видання “ТАСС“, посилаючись на представника окупаційної влади Бердянська Олександра Сауленка та “РИА Новости” з посиланням на іншого представника росіян Володимира Рогова.

За словами Рогова, 1 липня російські військові підняли корабель “Саратов”, який у березні затопило екіпажем у порту Бердянська Запорізької області після удару Збройних Сил України аби уникнути детонації боєприпасів.

Водночас Олександр Сауленко повідомив, що “Саратов” планують відправити на ремонт до міста Керч.

Зауважимо, що 24 березня в захопленому РФ порту Бердянськ ЗСУ знищили корабель “Саратов” Чорноморського флоту росіян. Згодом пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.

Вже на наступний день американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки знищеного в порту окупованого Бердянська російського корабля “Саратов”. На супутникових фото, видно згорілий і частково затоплений російський десантний корабель класу “Алігатор”.

#Satellite imagery from today, March 25, of Ukrainian port city #Berdyansk, revealing a Russian Alligator-class landing ship that’s burned & partially submerged. Fire/smoke is nearby & close to fuel storage tanks. News reports state the ship was hit March 24, by Ukrainian forces. pic.twitter.com/MsGXWZdjD4

— Maxar Technologies (@Maxar) March 25, 2022