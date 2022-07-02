Про це повідомляють пропагандистські видання “ТАСС“, посилаючись на представника окупаційної влади Бердянська Олександра Сауленка та “РИА Новости” з посиланням на іншого представника росіян Володимира Рогова.
За словами Рогова, 1 липня російські військові підняли корабель “Саратов”, який у березні затопило екіпажем у порту Бердянська Запорізької області після удару Збройних Сил України аби уникнути детонації боєприпасів.
Водночас Олександр Сауленко повідомив, що “Саратов” планують відправити на ремонт до міста Керч.
Зауважимо, що 24 березня в захопленому РФ порту Бердянськ ЗСУ знищили корабель “Саратов” Чорноморського флоту росіян. Згодом пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.
Вже на наступний день американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки знищеного в порту окупованого Бердянська російського корабля “Саратов”. На супутникових фото, видно згорілий і частково затоплений російський десантний корабель класу “Алігатор”.
#Satellite imagery from today, March 25, of Ukrainian port city #Berdyansk, revealing a Russian Alligator-class landing ship that’s burned & partially submerged. Fire/smoke is nearby & close to fuel storage tanks. News reports state the ship was hit March 24, by Ukrainian forces. pic.twitter.com/MsGXWZdjD4
— Maxar Technologies (@Maxar) March 25, 2022
- Нагадаємо, що російський торговий корабель Zhibek Zholy з вантажем прибув у порт турецького міста Карас із тимчасово окупованого росіянами Бердянська. Посол України в Турецькій Республіці Василь Бондар вимагає вжити невідкладних заходів.
- Також родини моряків, які загинули на крейсері “Москва”, примушують замовчувати інформацію про долю своїх рідних.
- Згідно з висновком посадовців із Пентагону, російський крейсер “Москва” затонув унаслідок удару українських ракет.
- 13 квітня стало відомо про пожежу на ракетному крейсері “Москва” Чорноморського флоту РФ. На думку експерта зі США, втрата цього військово-морського флагмана стала для Росії “нищівним ударом”.