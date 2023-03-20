За даними розвідки Сполученого Королівства, протягом останніх трьох тижнів російські війська досягли незначних успіхів навколо контрольованого Україною міста Авдіївки, зокрема на північ від Донецька.

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що наступальну операцію здійснив 1-й армійський корпус ДНР.

Наголошено, що місто Авдіївка з 2014 року перебуває на передовій конфлікту на Донбасі. Зараз місто значною мірою зруйноване. Комплекс Авдіївського коксохімічного заводу, ймовірно, буде розглядатися як “захисна фортеця” у ході битви.

Також додається, що тактично ситуація схожа на пребіг бойових дій у місті Бахмут. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання боєприпасів та зброї знаходяться під дедалі більшою загрозою.

Додамо, що 19 березня речник Таврійських сил оборони України полковник Олексій Дмитрашківський зазначив, що російські війська “відчайдушно” атакували Авдіївку, щоб відновити наступальні операції на Вугледарі. Це свідчить про те, що російські атаки в районі Авдіївки частково спрямовані на відтягнення українських резервів із західної частини Донецької області до район міста Авдіївка-Донецьк.