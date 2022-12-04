Росіяни застосували терор проти цивільних, які їхали до близьких з Запоріжжя до окупованої території. Мирних жителів утримували майже два дні.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram-каналі.

Міський голова зазначив, що люди намагались проїхати через ворожий блок-пост у Василівці.

Раніше 2 грудня російські військові змусили людей, які їхали із Запоріжжя до близьких в окупації, в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги. З тих цивільних вісім авто так і не пустили.

Частині українців одразу відмовили та депортували, а інших ще “покатали”.

“Спочатку повезли до комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад у Василівку. До всіх людей орки застосували тотальний огляд, перевіряли надто нервово. До окремих мирних беззбройних жителів застосували фізичну силу – били прикладом автомата”, — зазначив Федоров.

Після майже двох днів терору громадяни були змушені повернутись до Запоріжжя.