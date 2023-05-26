У Головному управлінні розвідки України заявили, що протягом найближчих годин росіяни готують масштабну провокацію, імітуючи аварію на Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: пресслужба ГУР.

За словами українських розвідників, для цього окупанти проведуть удар безпосередньо по території ЗАЕС. Згодом вони мають оголосити про аварійний витік радіоактивних речовин. Також РФ планує звинуватити Україну.

У ГУР зауважили, аби приховати свої дії окупанти скасували заплановану ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.

Мета російських провокацій — спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування під час якого буде зупинено всі бойові дії.

Так, ворог сподівається отримати жадану паузу та перегрупувати окупаційний контингент, зупинивши український контрнаступ.

Що відбувається на ЗАЕС?

На тлі загрози з боку РФ, що зростає, Україна працює над тим, щоб створити демілітаризовану зону навколо Запорізької атомної електростанції.

“Зараз “Укренерго” відновило живлення станції, але колосальні ризики залишаються. Працюємо з усіма партнерами, щоб змусити Росію піти із ЗАЕС і зробити навколо станції демілітаризовану зону”, — зазначив Денис Шмигаль.

Зауважимо, що у ніч на 22 травня всьоме відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої живилась Запорізька АЕС. Це відбулося внаслідок російських обстрілів.

Відключення відбулося о 05:26. Після втрати зовнішнього живлення в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС.