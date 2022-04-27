Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Прибуття “журналістів” на територію України організовується через російський Ростов.
В управлінні розвідки зазначили, що у програмі заходу – “альтернативні факти” щодо оборони Маріуполя.
Підготовлені “свідки” розкажуть, що начебто українські захисники самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів. На підтвердження цієї версії в якості “очевидців” буде представлено підготовлених провокаторів, які розповідатимуть про міфічні “масові вбивства мирних мешканців українськими військовими”.
У відомстві наголосили, що акція є органічним продовженням російської політики створення фейків, що мають виправдати путінських карателів та перекласти провину за їхні злочини на самих українців.
“Колишні “візитки Яроша” і “розіп’яті хлопчики” перетворюються на “самознищені” Бучу і Маріуполь”, – заявили у розвідці.
- Нагадаємо, російські солдати під час окупації населених пунктів Київщини активно вивозили звідти людей, аби потім обмінювати їх на своїх військовополонених. Загальна кількість викрадених українців сягнула близько 200 осіб.
- Російська пропаганда заявила, що в населеному пункті Карлівка (ОРДО) буцімто “націоналістичні батальйони замінували дамбу Карлівського водосховища”. У такий спосіб ворог хоче або “прикрити” свій черговий воєнний злочин, або залякати місцеве населення.
- Лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко зреагував на відвідини генсеком ООН Москви. За словами українського політика, було б краще, якби Антоніу Гутерреш здійснив візит до Маріуполя, а не російської столиці.