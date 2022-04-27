Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Прибуття “журналістів” на територію України організовується через російський Ростов.

В управлінні розвідки зазначили, що у програмі заходу – “альтернативні факти” щодо оборони Маріуполя.

Підготовлені “свідки” розкажуть, що начебто українські захисники самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів. На підтвердження цієї версії в якості “очевидців” буде представлено підготовлених провокаторів, які розповідатимуть про міфічні “масові вбивства мирних мешканців українськими військовими”.

У відомстві наголосили, що акція є органічним продовженням російської політики створення фейків, що мають виправдати путінських карателів та перекласти провину за їхні злочини на самих українців.

“Колишні “візитки Яроша” і “розіп’яті хлопчики” перетворюються на “самознищені” Бучу і Маріуполь”, – заявили у розвідці.