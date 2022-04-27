У заблокованому російськими військами Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучити деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий "престур".

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Прибуття “журналістів” на територію України організовується через російський Ростов.

В управлінні розвідки зазначили, що у програмі заходу – “альтернативні факти” щодо оборони Маріуполя.

Підготовлені “свідки” розкажуть, що начебто українські захисники самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів. На підтвердження цієї версії в якості “очевидців” буде представлено підготовлених провокаторів, які розповідатимуть про міфічні “масові вбивства мирних мешканців українськими військовими”.

У відомстві наголосили, що акція є органічним продовженням російської політики створення фейків, що мають виправдати путінських карателів та перекласти провину за їхні злочини на самих українців.