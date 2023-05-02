Російські військовослужбовці у Брянській та Курській областях отримали форму українських захисників та готують провокацію на північному кордоні України.

Про це інформує Центр національного спротиву.

“Російські солдати, які дислокуються у Брянській та Курській областях, отримали українську військову форму. Про це повідомили місцеві, які співпрацюють з українським підпіллям”, – йдеться у повідомленні ЦНС.

А також зазначається, що всі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства й також для того, аби ввести в оману світове суспільство, щоб відвернути увагу від злочинів ЗС РФ.

Крім того, не виключені терористичні акти на території РФ, або імітація захоплення заручників.

Зазначимо, що за даними британських розвідників, у Росії недостатньо боєприпасів, аби досягти успіху у наступальних операціях в Україні.

Фахівці зауважили, що 27 квітня стало відомо про звільнення заступника міністра оборони РФ генерал-полковника Михайла Мізінцева, який займався матеріально-технічним забезпеченням військ РФ.

Розвідники зазначили, що цю посаду він обіймав лише 8 місяців.

Звільнення Мізінцева, зауважили фахівці, свідчить, що проблеми з логістикою залишаються основними для РФ у межах війни проти України.

“Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі”, – наголосили британські розвідники.

За даними експертів, через брак боєприпасів виникають внутрішні суперечки. Насамперед мовиться про суперечки між російським міноборони та ПВК “Вагнер”.

“Росія продовжує надавати найвищий пріоритет мобілізації своєї оборонної промисловості, але їй все ще не вдається задовольнити вимоги воєнного часу. У той час як російські політичні лідери наполегливо вимагають успіху на полі бою, російські фахівці з логістики застрягли посередині”, – резюмували фахівці.