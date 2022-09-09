Початку навчального року на тимчасово окупованих територіях, РФ активно готує підґрунтя для здійснення кривавих провокацій.

Про це повідомляє пресслужба ЦПД.

Зазначається, що 31 серпня міністерство оборони РФ опублікувало та направило до Організації Об’єднаних Націй, міжнародних гуманітарних організацій та Україні, адреси та точні координати всіх шкіл, які почали роботу на тимчасово окупованих територіях.

Зважаючи на вищезазначене, існує висока ймовірність того, що буде вибрано один або декілька об‘єктів із наданого переліку, для здійснення звірств, з подальшим звинуваченням у цьому Збройні сили України. У такий спосіб, окупанти зарання готують для себе інформаційне алібі.

У повідомленні йдеться, що на відміну від України, окупаційну владу “не цікавить безпека маленьких українців, тому в більшості шкіл, що відновили роботу в окупації, навіть не облаштували бомбосховища”.