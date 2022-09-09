Про це повідомляє пресслужба ЦПД.
Зазначається, що 31 серпня міністерство оборони РФ опублікувало та направило до Організації Об’єднаних Націй, міжнародних гуманітарних організацій та Україні, адреси та точні координати всіх шкіл, які почали роботу на тимчасово окупованих територіях.
Зважаючи на вищезазначене, існує висока ймовірність того, що буде вибрано один або декілька об‘єктів із наданого переліку, для здійснення звірств, з подальшим звинуваченням у цьому Збройні сили України. У такий спосіб, окупанти зарання готують для себе інформаційне алібі.
У повідомленні йдеться, що на відміну від України, окупаційну владу “не цікавить безпека маленьких українців, тому в більшості шкіл, що відновили роботу в окупації, навіть не облаштували бомбосховища”.
- Росіяни ракетним ударом увечері 5 вересня зруйнували Курахівську гімназію, за минулу добу в Донецькій області поранили чотирьох мирних жителів.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому та зруйнованому росіянами місті на початку навчального року місцеві школи не почали працювати. Загалом у Маріуполі залишився лише один вцілілий навчальний заклад.
- 1 вересня школярів у навчальних закладів Мелітополя змушували фотографуватися з портретом президента Росії Володимиром Путіним. Дітям розповідали, що України нібито не існує.