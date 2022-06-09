Про це повідомили у НАЕК “Енергоатом”.
За даними держпідприємства, російські військові разом з представниками Росатому, проводять спеціальні наради та навіть ведуть перемовини з МАГАТЕ щодо організації візиту місії агентства.
“Що може принести візит самого Гендиректора або його представників на ЗАЕС? Вочевидь, лише одне – в очах світової спільноти легітимізувати окупацію станції, спричинену перебуванням там ядерних терористів. Щоб МАГАТЕ, приїхавши, зафіксувало безпечний радіаційний фон і контроль над ядерними матеріалами, схвалило стан ядерної та радіаційної безпеки й загалом наголосило б, що зараз на АЕС усе гаразд. Мовляв, всі решта питань – вони політичні, а МАГАТЕ політикою не займається”, – наголосили в “Енергоатомі”.
Водночас у держпідприємстві зауважили, що поки невідомо, яким чином може відбутись візит представників МАГАТЕ на ЗАЕС, адже офіційно Україна їх туди не запрошувала з міркувань безпеки.
Один з варіантів – приїзд представників МАГАТЕ до Росії, звідти до окупованого Криму і тоді вже на ЗАЕС. Однак такий маршрут – це порушення міжнародного права та втручання у політичну ситуацію, але на боці Росії, додали в “Енергоатомі”.
Більш того, такий візит завдасть шкоди і МАГАТЕ, як провідній світовій інституції з ядерної безпеки, “імідж якої і так вже доволі сумнівний через відсутність адекватної реакції на акти ядерного тероризму”.
Єдина можливість для представників МАГАТЕ законно потрати на ЗАЕС та перевірити безпеку станції – це чітка та наполеглива позиція агентства щодо виведення військ РФ з території ЗАЕС та тиск на Москву з вимогою деокупувати Запорізьку АЕС, резюмували в “Енергоатомі”.
- Нагадаємо, українська державна атомна компанія “Енергоатом” критикує пропозицію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відправити делегацію на окуповану Росією Запорізьку АЕС. “Енергоатом” висловив побоювання, що візити МАГАТЕ узаконюють окупацію атомної електростанції, яка є найбільшою в Європі.
- Раніше голова НАЕК “Енергоатом” Петро Котін повідомив, що на Запорізькій АЕС, у тимчасово окупованому Енергодарі, російські окупанти тримають вибухівку.