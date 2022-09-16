В оперативному командуванні "Південь" попередили українців на тимчасово окупованих територіях про наміри росіян здійснити воєнний злочин "під чужим прапором". Людей закликають бути максимально обережними протягом наступних декількох днів.

Про це йдеться у повідомленні речника ОК “Південь”.

Зазначається, що аби зірвати плани окупантів щодо здійснення воєнного злочину “під чужим прапором”, мешканці тимчасово окупованих територій повинні утриматись від відвідування громадських місць у період з 17 по 20 вересня.

“Окупаційними військами готуються диверсії з використанням однострою Збройних Сил України та державного прапора. Ворог намагатиметься дискредитувати наші підрозділи інсценуванням негідних вчинків та провокацій”, – попередили у ЗСУ.

Жителів тимчасово окупованих територій закликали дотримуватись заходів безпеки та довіряти українським воїнам.

“Пам’ятайте про правило двох стін, на випадок обстрілів, і про неприпустимість поширювати інформацію про дії, переміщення і розташування наших підрозділів, – не допомагайте ворогу”, – резюмували в ОК “Південь”.