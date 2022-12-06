Росіяни продовжуватимуть знищувати зруйновані ним будинки у тимчасово окупованому Маріуполі, намагаючись приховати сліди власних воєнних злочинів. Ймовірно, ворог планує зруйнувати ще 950 будівель.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Маріуполя у Telegram.

Зазначається, що руйнування міста продовжується, адже колаборанти та росіяни “дібралася до центру міста”.

Окупаційна “влада” зноситиме будівлі в центрі Маріуполя — по проспекту Миру, 104, 106, 108, 110 та 112. Загалом, згідно з даними міськради, йдеться про руйнування ще 950 будинків.

“Це чергове бажання сховати свої злочини та викреслити довоєнний, мирний, український Маріуполь з пам‘яті жителів”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни також почали видаляти будинки, які попередньо власноруч знесли, на онлайн-картах Маріуполя. Така ж доля, ймовірно, спіткає ще близько тисячі будинків.

Зокрема російські військові знищили будинок у Маріуполі на вулиці Азовстальській, 33. Нині його знесли. На карті Google він ще є, натомість у російському Яндексі будівлю вже видалили.

Мешканці більше як 50 тисяч квартир втратили дах над головою, нині вони готують їжу на вулиці.