На тимчасово окупованих територіях, зокрема Херсонської та Запорізької областей, російські загарбники обкрадають українських жителів і шантажем змушують їх відправляти своїх дітей навчатися за російською програмою.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Триває мародерство та грабіж місцевого населення на тимчасово окупованих російськими військами територіях. Зокрема, з місцевих магазинів Нової Каховки (Херсонська область) росіяни вивозять весь товар та обладнання, навіть морозильні камери та касові апарати.

2 грудня у Новомиколаївці (Запорізька область) окупанти чисельністю до 100 осіб організували перевірку документів місцевих жителів, а у процесі також – вилучення особистих цінних речей та побутової техніки.

На Херсонщині російські окупанти погрозами позбавлення батьківських прав примушують місцеве населення віддавати дітей до навчальних закладів для навчання за російською програмою.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Також українські воїни збили ворожий літак “Су-25” та безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також район зосередження засобів артилерії.