Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що російське військово-політичне керівництво готує підґрунтя для нового наступу в Україні. Ймовірним напрямком називають Луганську область.

Про це йдеться у відповідному звіті ISW.

Зазначається, що західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що РФ готується до неминучого наступу. Це підтверджує оцінку ISW про те, що наступ у найближчі місяці є найімовірнішим планом дій.

Генеральний секретар НАТО Єнса Столтенберга 30 січня сказав, що немає жодних ознак того, що Росія готується до мирних переговорів. Всі ознаки вказують на зворотне.

Також Столтенберг зауважив, що Росія може мобілізувати понад 200 000 людей, а також продовжує поповнювати запаси зброї та боєприпасів шляхом збільшення внутрішнього виробництва та партнерства з авторитарними державами. Йдеться про Іран та Північну Корею.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко на тлі цього заявив, що російські війська посилюють своє угруповання на Донбасі в межах очікуваного наступу, і додав, що російським силам необхідно розпочати наступ через посилення внутрішнього тиску для перемоги.

У такий спосіб, заяви Столтенберга і Тимочко підтверджують прогноз ISW щодо того, що російські сили створюють умови початку наступу, можливо, на Луганщині, найближчими місяцями.

Нагадаємо, що російські військові облаштували польові шпиталі у двох пологових будинках тимчасово окупованого Луганська. У зв’язку із цим в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики й несприятливі умови для пологів.