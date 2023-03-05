Російське командування продовжує наполягати на наступальних діях, які переважно складаються з піхоти, з меншою підтримкою артилерійського вогню, оскільки Росії не вистачає боєприпасів.

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані резервісти розповідали, що їм наказали штурмувати український опорний пункт, маючи лише “вогнепальну зброю та лопати”, які, ймовірно, використовувалися для рукопашного бою.

Повідомляється, що смертоносність стандартного траншейного інструменту – МПЛ-50 – особливо міфологізована в Росії. З тих пір, як мала піхотна лопата була розроблена у 1869 році, вона мало змінилася. Подальше використання її як зброї підкреслює жорстокі та низькотехнологічні бойові дії загарбників, які стали характерними для більшої частини війни.

Один із резервістів розповів, що не був “ні фізично, ні психологічно” готовий до бою. Останні дані свідчать про збільшення кількості ближніх боїв в Україні. Ймовірно, це є результатом того, що російське командування наполягає на наступальних діях, залучаючи піхоту, з меншим застосуванням артилерійських обстрілів на тлі дефіциту боєприпасів.