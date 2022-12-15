Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Близько 23:45 години 14 грудня у місті Куп’янськ внаслідок обстрілу із ЗРК С-300 пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, у Куп’янському районі через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Постраждалих немає.
Також за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у селі Ківшарівка Куп’янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Госпіталізована в середньому стані.
За словами голови ОВА, протягом минулої доби ударів по Харкову не зафіксовано.
“Триває гуманітарне розмінування територій області. За добу піротехніки знищили 280 вибухонебезпечних предметів”, — додав голова ОВА.
- Протягом 14 грудня стало відомо, що військові РФ вбили двох мирних жителів Донецької області: у Бахмуті та Роздолівці.