Росіяни продовжують інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. Окупанти завдали ударів по позиціях ЗСУ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Близько 23:45 години 14 грудня у місті Куп’янськ внаслідок обстрілу із ЗРК С-300 пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, у Куп’янському районі через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Постраждалих немає.

Також за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у селі Ківшарівка Куп’янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Госпіталізована в середньому стані.

За словами голови ОВА, протягом минулої доби ударів по Харкову не зафіксовано.

“Триває гуманітарне розмінування територій області. За добу піротехніки знищили 280 вибухонебезпечних предметів”, — додав голова ОВА.