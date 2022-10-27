Так звана "влада" Запорізької області оголосила на окупованій території про введення військової цензури на тлі указу президента РФ Володимира Путіна про "воєнний стан".

Про це повідомив представник “адміністрації” області Володимир Рогов у Telegram.

За його словами, з 27 жовтня на окупованій частині регіону розпочали “вибіркову попереджувальну перевірку мобільних телефонів громадян”.

Окупаційна “влада” шукає у смартфонах місцевих українські інформаційні ресурси: “Якщо людина підписана на пропагандистські ресурси, то на перший раз вона отримає попередження. Надалі порушники будуть оштрафовані. За злісні порушення вимог закону про діяльність іноагентів передбачено кримінальну відповідальність”, – сказав росіянин. Втім, він не уточнив, про які саме ресурси йдеться.

Нагадаємо, що 19 жовтня президент РФ Володимир Путін оголосив, що підписав указ про введення воєнного стану в анексованих наприкінці вересня територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України з 20 жовтня.

Від такого рішення не варто очікувати суттєвих змін на фронті, проте, це зможе свідчити про початок насильницького вивезення населення з окупованих українських територій.