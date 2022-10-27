Про це повідомив представник “адміністрації” області Володимир Рогов у Telegram.
За його словами, з 27 жовтня на окупованій частині регіону розпочали “вибіркову попереджувальну перевірку мобільних телефонів громадян”.
Окупаційна “влада” шукає у смартфонах місцевих українські інформаційні ресурси: “Якщо людина підписана на пропагандистські ресурси, то на перший раз вона отримає попередження. Надалі порушники будуть оштрафовані. За злісні порушення вимог закону про діяльність іноагентів передбачено кримінальну відповідальність”, – сказав росіянин. Втім, він не уточнив, про які саме ресурси йдеться.
Нагадаємо, що 19 жовтня президент РФ Володимир Путін оголосив, що підписав указ про введення воєнного стану в анексованих наприкінці вересня територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України з 20 жовтня.
Від такого рішення не варто очікувати суттєвих змін на фронті, проте, це зможе свідчити про початок насильницького вивезення населення з окупованих українських територій.
- Секретар РНБО Олексій Данілов назвав рішення президента РФ Володимира Путіна щодо оголошення воєнного стану на тимчасово окупованих територіях України ще одним злочином. Він вважає, що цей крок повинні засудити у світовій спільноті.