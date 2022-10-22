Вікторія Андрюша потрапила до російського полону 25 березня, коли в її телефоні знайшли повідомлення про рух окупантів в районі села Старий Биков (Чернігівська область). Російські війська звинуватили вчительку в шпигунстві, а визволити її вдалося 17 жовтня під час чергового масштабного обміну полоненими.

Про це повідомило CNN.

Мати вчительки Катерина Андрюша розповіла виданню, що її доньку взяли у полон через тиждень після того, як це сталося. Вона тоді висловила сподівання, що її дитина вийде на зв’язок хоч з кимось. Вчительку протримали ніч у підвалі місцевого будинку, а наступного дня вивезли з села.

Вікторію Андрюшу вдалося визволити разом з іншими 107 жінками, серед яких були ті, хто потрапив до полону ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Протягом шести місяців вчительку катували та утримували.

На першому ж допиті окупанти побили її в фільтраційному таборі. Вони застосували проти жінки струм, палиці, руки та ноги.

“Мене били струмом. Вони використовували палиці, руки та ноги. Дійсно, це було фізичне насильство. Вони мене били. Психологічно я був готова до такої можливості. І це могло статися будь-якої миті”, – сказала вчителька. “Там був терор невизначеності, і росіяни казали нам, що ми можемо робити те, що хочемо з вами”.

З фільтраційного табору Вікторію Андрюшу доставили до в’язниці Курська (Росія). У ній вона перебувала пів року. Водночас мати полоненої лобіювала кожну організацію, яку могла, щоб спробувати підвищити обізнаність про ситуацію своєї дитини.

Видання показало, як мати та донька сидять поруч на дивані, тримаються за руки та обіймаються протягом інтерв’ю

“Все добре, все добре, я зараз тут “, — резюмувала вона.