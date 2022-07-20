Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зреагував на заяву очільника російського МЗС Лаврова щодо «розширення географії». Кулеба наголосив, що РФ відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі.

Про це він зазначив у Twitter.

Так, зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: РФ відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Кулеба наголосив, що “росіяни хочуть крові, а не переговорів”.

Міністр закликав усіх партнерів та союзників посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні.

Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Закликаю всіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 20, 2022

Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Кремль вирішив змінити “географічні завдання” у повномасштабній війні проти України. Тепер РФ претендує не тільки на Донецьку та Луганську області, але й на низку інших українських регіонів.