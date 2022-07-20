Про це він зазначив у Twitter.
Так, зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: РФ відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Кулеба наголосив, що “росіяни хочуть крові, а не переговорів”.
Міністр закликав усіх партнерів та союзників посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні.
Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Закликаю всіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 20, 2022
Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Кремль вирішив змінити “географічні завдання” у повномасштабній війні проти України. Тепер РФ претендує не тільки на Донецьку та Луганську області, але й на низку інших українських регіонів.
- Нагадаємо, на думку офіційних осіб США та аналітиків Інституту вивчення війни, вже у вересні цього року Кремль намагатиметься анексувати тимчасово окуповані українські території за кримським сценарієм 2014 року.
- Раніше Сергій Лавров залишив зустрічі міністрів закордонних справ G20, через їхнє засудження війни в Україні.
- Майже через місяць після того, як група німецьких інтелектуалів, діячів культури та публіцистів закликала покінчити із військовим конфліктом в Україні шляхом дипломатичних домовленостей і погодити режим припинення вогню, майже 100 експертів зі Східної Європи з різних країн виступили з критикою цього звернення.