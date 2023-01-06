У Горлівці Донецької області російські окупанти планують мобілізувати дві тисячі людей на війну проти України. Тому, в місті вже збільшили кількість патрулів.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

“В Горлівці перед військкоматами поставлений план мобілізувати 2000 осіб. Для цього в місті вже зараз збільшена кількість патрулів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах підготовки до нової хвилі мобілізації на окупованих територіях з держслужбовців знімають бронювання. На окупованих територіях Донецької області місцеве керівництво замінили приїжджими росіянами. Водночас інспекторам повідомили, що з них знята бронь.

У Центрі національного спротиву пишуть, що в окупованому Криму охоронні компанії почали готувати “добровольців типу казаків”.