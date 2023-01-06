Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.
“В Горлівці перед військкоматами поставлений план мобілізувати 2000 осіб. Для цього в місті вже зараз збільшена кількість патрулів”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в межах підготовки до нової хвилі мобілізації на окупованих територіях з держслужбовців знімають бронювання. На окупованих територіях Донецької області місцеве керівництво замінили приїжджими росіянами. Водночас інспекторам повідомили, що з них знята бронь.
У Центрі національного спротиву пишуть, що в окупованому Криму охоронні компанії почали готувати “добровольців типу казаків”.
- Маловідома “патріотична” група РФ, що підтримує вдів російських солдатів, закликала Володимира Путіна оголосити широкомасштабну мобілізацію мільйонів чоловіків і закрити кордони, щоб забезпечити продовження війни проти України.
- Перед наближенням 23-ї річниці свого призначення на пост в. о. президента Росії у 1999 році, Володимир Путін виглядає більш ізольованим, аніж будь-коли.
- Росіяни за допомогою краудфандингу (збір коштів чи інших ресурсів) купують базове спорядження для погано забезпечених кремлівських окупаційних військ.