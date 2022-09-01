Президент України Володимир Зеленський заявив, головне, що має відбутися у результаті місії МАГАТЕ – це демілітаризація території ЗАЕС. Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. Агентство досі не закликало до цього, хоч це було основним предметом домовленостей під час зустрічі у Києві.

Про це йдеться у зверненні глави держави.

1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Зеленський вважає це позитивним зрушенням. Сам факт попри всі провокації російських військових і цинічні обстріли Енергодара й території станції. Україна зробила все для того, щоб ця місія відбулася.

“Але погано, що окупанти намагаються перетворити цю місію МАГАТЕ – справді необхідну – на безплідну екскурсію по станції. Вірю, що цього вдасться не допустити”, – пояснив він.

Президент привітав те, що представники МАГАТЕ мають змогу зробити об’єктивні висновки про ризики, які виникли на станції вперше в історії. І наголосив, що головне, аби була воля зробити саме об’єктивні висновки. За його словами, причини загроз – це постійні обстріли, присутність російських військових та зброї на станції, знущання з українського персоналу та намагання віддати станцію під управління представників “Росатома”, які взагалі не здатні до відповідального ставлення до такого обʼєкта.

Зеленський пояснив, що є чіткі дані про те, що РФ робила дуже багато цинічних речей, щоб обманути місію. Зокрема за допомогою залякування мешканців Енергодара. Окупанти примушували людей брехати представникам МАГАТЕ.

Він нагадав, що під час зустрічі з гендиректором агентства Гроссі та членами місії в Києві, домовились про те, що місію обов’язково супроводжуватимуть журналісти з українських та міжнародних ЗМІ, щоб світ бачив правду, що насправді відбувається.

“На жаль, цього не зроблено. Хоча обіцяно. На жаль, окупанти не пустили журналістів, але організували масовку своїх пропагандистів. На жаль, представники МАГАТЕ не захистили представників незалежних ЗМІ”, – зазначив глава держави.

Він висловив сподівання, що місія все ж зробить об’єктивні висновки з обставин на станції. І коли нарешті з території Запорізької АЕС вийдуть російські військові та припинять обстріли Енергодара, Запорізька станція зможе повернутися до цілком безпечної роботи, яка й була завжди під контролем України.

І головне, що має відбутися, наголосив президент, це демілітаризація території станції. Саме це є метою українських і міжнародних зусиль.

“І погано, що ми поки не почули відповідних закликів від МАГАТЕ. Хоча й говорили про це з паном Гроссі на нашій зустрічі в Києві. Це був ключовий – ключовий! – безпековий пункт наших домовленостей. Це говорилося чітко: демілітаризація й повний контроль українських атомників”, – резюмував Зеленський.