Представники російської окупаційної влади планують провести "перепис населення" на в Херсонській області, так само як це було в тимчасово окупованому Криму у 2014 році.

Про це повідомила омбудсмена Людмила Денісова.

Мешканці Генічеського району отримують повідомлення із закликом звернутися до сільської ради із документами. В оголошеннях зазначено, що це стосуватиметься лише тих, хто має місцеву прописку.

Так званий “перепис населення” планують почати 16 травня і завершити до кінця місяця.

Після провалу ідеї “референдуму” в Херсонській області, росіяни розглядають різні варіанти щодо “статусу” тимчасово окупованих територій. Зокрема йдеться про створення так званого кримського федерального округу.