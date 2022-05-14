Про це повідомила омбудсмена Людмила Денісова.
Мешканці Генічеського району отримують повідомлення із закликом звернутися до сільської ради із документами. В оголошеннях зазначено, що це стосуватиметься лише тих, хто має місцеву прописку.
Так званий “перепис населення” планують почати 16 травня і завершити до кінця місяця.
Після провалу ідеї “референдуму” в Херсонській області, росіяни розглядають різні варіанти щодо “статусу” тимчасово окупованих територій. Зокрема йдеться про створення так званого кримського федерального округу.
“Відповідно до Гаазької конвенції 1907 року, четвертої Женевської конвенції 1949 року, Додаткового протоколу 1 до Женевської конвенції 1977 року окупаційна держава не набирає суверенітету над окупованою територією і повинна дотримуватись законодавства, чинного на такій території”, — наголосила Денісова.
- Нагадаємо, що “керівництво” тимчасово окупованої Херсонщини готує звернення про приєднання до Росії.
- Раніше повідомлялося про ситуацію в окупованому Херсоні та Чорнобаївці.
- Також Денісова заявила, що російські загарбники забирають квартири у жителів Херсону.