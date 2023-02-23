Очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час свого виступу на 11-й надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку заявив, що Росія хоче війни, а не миру, й закликав держави-члени ООН об’єднатися навколо захисту Статуту ООН задля припинення повномасштабної війни в Україні.

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Міністр нагадав про звірства та воєнні злочини Росії в Україні: вбивства цивільних, тортури та зґвалтування, невибіркові обстріли житлових районів та енергетичної інфраструктури, примусові депортації тисяч українських дітей.

За словами глави МЗС, відмова України від законного права на самозахист означала б, що ці злочини поширювалися б на всю територію нашої держави.

“Нікого не слід вводити в оману порожніми закликами Росії до переговорів. Ситуація на передовій доводить, що росіяни хочуть війни, а не миру. Досі є країни, які з різних причин не хочуть стати на бік України. Гаразд, станьте тоді на захист Статуту ООН. Станьте на бік міжнародного права. Це – наші спільні правила”, – наголосив Дмитро Кулеба.

Окрім цього, очільник МЗС окреслив ключові пункти формули миру президента Володимира Зеленського, яка втілює бачення України щодо забезпечення всеосяжного, сталого та довгострокового миру й відновлення глобальної безпеки.

Він також назвав недоречними заклики деяких країн до припинення постачання Україні зброї та боєприпасів, адже країна, яка зазнала нападу, відповідно до Статуту ООН, має право на самозахист.

“Заклики припинити постачання зброї та боєприпасів до України вкрай недоречні. Світ потоне в хаосі, якщо допустити зміну кордонів силою, прикриваючись політичною доцільністю. За підтримки світу Україна може відновити свою територіальну цілісність. Це позбавить Росію та інших агресорів бажання нападати на інші країни”, – підкреслив міністр.

Він також закликав держави-члени ООН підтримати проєкт резолюції Генасамблеї “Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та сталого миру в Україні”, адже цей документ сприятиме спільним зусиллям задля припинення війни, а також захисту основоположних принципів міжнародного права.