Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости з посиланням на так званого “голову військово-цивільної адміністрації” Віталія Ганчева.
Ганчев заявив, що Куп’янський та Ізюмський райони Харківської області перебувають під постійними ракетними обстрілами, у яких він звинуватив Збройні сили України.
Тому, додав він, потрібна “евакуація” жінок і дітей: спершу вивозитимуть мешканців Куп’янська.
“У місті Куп’янськ складається така ситуація, що ми просто зобов’язані забезпечити евакуацію жителів, хоча б дітей та жінок”, – сказав він.
Водночас Ганчев не повідомив, куди саме вивозитимуть українців.
- У Куп’янську Харківської області місцевим мешканцям видали перші 10 російських паспортів, під час вручення паспортів був присутній так званий “голова” окупаційного уряду тимчасово захопленої частини Харківської області Віталій Ганчев.