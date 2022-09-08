Окупаційна влада Куп'янська (Харківська область) повідомила про намір вивезти з тимчасово окупованого міста жінок і дітей через "постійні обстріли ЗСУ".

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости з посиланням на так званого “голову військово-цивільної адміністрації” Віталія Ганчева.

Ганчев заявив, що Куп’янський та Ізюмський райони Харківської області перебувають під постійними ракетними обстрілами, у яких він звинуватив Збройні сили України.

Тому, додав він, потрібна “евакуація” жінок і дітей: спершу вивозитимуть мешканців Куп’янська.

“У місті Куп’янськ складається така ситуація, що ми просто зобов’язані забезпечити евакуацію жителів, хоча б дітей та жінок”, – сказав він.

Водночас Ганчев не повідомив, куди саме вивозитимуть українців.