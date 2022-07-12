Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, наявність такої кількості вакансій добре підтверджує той факт, що медична система міста паралізована.

Також росіяни хочуть працевлаштувати майже стільки санітарок та медсестер. Середня заробітна плата лікаря близько 7,5 тисяч гривень на місяць. Проте обіцяють додатковий гуманітарний пакет та неповну зайнятість: “Такий собі привілей”, — зазначив радник.

Звертаючись до місцевих мешканців, Андрющенко нагадав, що такої кількості медиків немає в місті. Поки є можливість він закликав містян евакуюватися, адже “окупаційна влада доб’є їх відсутністю медицини”.