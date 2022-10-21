У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни хочуть демонтувати стінопис "Мілана", що присвячений дівчинці, яка стала жертвою російських обстрілів міста у 2015 році, втративши маму та ногу.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram.

Як зазначили у міськраді, офіційною причиною для знищення стінопису окупанти назвали “відновлення теплового контуру”: “Насправді – намагання знищити пам‘ять про власні злочини та обстріл нашого міста ще у 2015 році. Адже мурал став символом трагедії війни та надії на мир й відновлення”, – йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що Мілані було шість років, коли мікрорайон “Східний”, в якому вона проживала разом з мамою, накрило обстрілами.

Мати дівчинки загинула. Медики змушені були ампутувати дитині ногу. Вона пережила кілька операцій і заново вчилася ходити. Стінопис “Мілана” символізує біль і горе, які Росія принесла в Україну.