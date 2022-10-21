Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram.
Як зазначили у міськраді, офіційною причиною для знищення стінопису окупанти назвали “відновлення теплового контуру”: “Насправді – намагання знищити пам‘ять про власні злочини та обстріл нашого міста ще у 2015 році. Адже мурал став символом трагедії війни та надії на мир й відновлення”, – йдеться в повідомленні.
Варто зауважити, що Мілані було шість років, коли мікрорайон “Східний”, в якому вона проживала разом з мамою, накрило обстрілами.
Мати дівчинки загинула. Медики змушені були ампутувати дитині ногу. Вона пережила кілька операцій і заново вчилася ходити. Стінопис “Мілана” символізує біль і горе, які Росія принесла в Україну.
- У тимчасово окупованому Маріуполі намагаються завербувати українських підлітків до лав так званих “юнармійців”.
- Історії, опубліковані в цій статті, #Буквам передав Музей Фонду Ріната Ахметова “Голоси Мирних”.
- З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти декілька місяців обстрілювали місто, фактично повністю зруйнувавши його. Окупувати Маріуполь росіянам вдалось у травні, однак з того часу нова “влада” не зробила нічого для відновлення міста.