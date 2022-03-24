Про це інформує американський телеканал CNN.
Українські пілоти, котрі навчались у США і носять псевдоніми Moonfish і Juice, розповіли виданню, що російські сили “контролюють дуже невелику частину українського неба”.
За їхніми словами, об’єднані дії наших винищувачів, а також наземної протиповітряної оборони – це справді добре поєднання.
“Це правда, ми зараз почуваємося вільно. Росіяни контролюють дуже невеликий шматочок українського неба, і саме там відбуваються ці звірячі бомбардування мирних міст, таких як Маріуполь та Харків. Але наразі, об’єднавши всі наші зусилля, нам вдалося утримати наше небо від РФ”, – зазначив Moonfish.
Він зауважив, що для українських сил дуже потрібне підкріплення від західних країн.
Своєю чергою, Juice переконаний, що ВПС України потребують більше літаків та передових технологій.
“На жаль, російські ВПС мають перевагу у технологіях. Отже, використовуючи це маля [має на увазі свій літак – ред.], я малоефективний. Нам потрібно щось більш просунуте та сучасне, аби відштовхнути росіян якомога далі від лінії фронту”, – додав український пілот.
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