Пілоти військово-повітряних сил України наголошують, що їм вдалося відбитися від атак росіян, водночас для того, щоб відкинути ворога за лінію фронту потрібні сучасніші літаки та технології.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Українські пілоти, котрі навчались у США і носять псевдоніми Moonfish і Juice, розповіли виданню, що російські сили “контролюють дуже невелику частину українського неба”.

За їхніми словами, об’єднані дії наших винищувачів, а також наземної протиповітряної оборони – це справді добре поєднання.

“Це правда, ми зараз почуваємося вільно. Росіяни контролюють дуже невеликий шматочок українського неба, і саме там відбуваються ці звірячі бомбардування мирних міст, таких як Маріуполь та Харків. Але наразі, об’єднавши всі наші зусилля, нам вдалося утримати наше небо від РФ”, – зазначив Moonfish.

Він зауважив, що для українських сил дуже потрібне підкріплення від західних країн.

Своєю чергою, Juice переконаний, що ВПС України потребують більше літаків та передових технологій.