Росіяни мають чим стріляти у Бахмуті – у Міноборони застерегли від інформаційного впливу ворога

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр застерегла від впливу ворожої інформації щодо нібито нестачі боєприпасів у росіян. Вона пояснила, що ворог намагається ввести в оману у своїх військових цілях.

Про це Маляр зазначила у Telegram.

Будь-яка інформація військового характеру під час війни — це зброя, нею воюють, а не інформують, зауважила заступниця міністра. Наразі ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях.

Маляр пояснила, що росіяни здатні спілкуватися між собою телефонами (скаржитись на нестачу боєприпасів – ред.), а не через оприлюднення відео та аудіо звернень у соцмережах (навмисно акцентуючи на цьому – ред.)

Ми віримо фактам. Факт: кількість ворожих обстрілів на Бахмутському та Лиманському напрямках за останні тижні суттєво збільшилася. Тобто стріляти є чим”, – резюмувала вона.

Зауважимо, 9 травня глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин поскаржився, що його та його найманців погрожували визнати зрадниками, якщо вони покинуть свої позиції в місті Бахмут на сході України.

4 травня Пригожин укотре розкритикував міноборони РФ. На новому опублікованому відео з критикою він з’являється на тлі, за його словами, вбитих в Україні вагнерівців.

Згодом він попередив, що попередив, що 10 травня його найманці вийдуть із міста Бахмут на Донеччині, де вже декілька місяців тривають запеклі бої. Після чого заявив, що його найманцям почали постачати боєприпаси.

9 травня Пригожин у довгому аудіорепортажі знову про нібито нестачу боєприпасів для його найманців згадав фігуру, яку він назвав “щасливим дідусем”, який “вважав, що з військовою кампанією все добре”.

Водночас за інформацією США, попри заяви очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина щодо виведення своїх найманців із Бахмута, жодних ознак, які б передували виведенню, немає. На думку американських посадовців, погрози Пригожина були спрямовані виключно на Кремль, аби змусити його дати ще більше озброєння. Також за даними США, є ймовірність того, що на допомогу вагнерівцям у Бахмуті вирушать чеченські сили.

Щобільше, у зведенні Генштабу зазначили, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.