У міністерстві оборони Сполучених Штатів зауважили, що попри значну кількість військових та техніки, росіянам не вдалось досягти значного прогресу у війні проти України.

Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

Росія перекинула на територію України 110 оперативних батальйонних тактичних груп. Більшість з них – півдні України, а решта угруповань розділились та воюють на всіх напрямках на Донбасі.

Чисельність російських військ переважає українські сили, однак навіть більша кількість живої сили та техніки не дозволила загарбникам досягти значних успіхів.

Та навіть невеликі здобутки росіян Україні вдається компенсувати на інших полях битв. Зокрема навколо Харкова, другого за величиною міста України.

Повномасштабна війна в Україні триває понад 3 місяці і стратегія Москви постійно змінюється, наголосили у Пентагоні. Спершу РФ намагалась захопити Київ – столицю України – щоб змінити демократично обрану владу.

Широкомасштабне вторгнення розпочалось на трьох напрямках і армія РФ сподівалась швидко захопити Україну. Перша частина ворожих військ атакувала з півночі, друга частина зайшла з окупованого Криму, а третя – зі сходу.

“Але це не спрацювало. Тому вони почали намагатися окупувати весь Донбас, виходячи на південь з Харкова та на північ з Маріуполя”, – зауважив чиновник з міноборони США.

Проте така тактика росіян також не мала значного успіху, тому вони перейшли до іншої мети. Нараз російські армійці намагаються захопити далекосхідні регіони України.

“Бій важкий та жорсткий, а зміна місцевості та мети – це зміна тактики на полі бою. Дуже важливою стає можливість вести вогонь на великі відстані”, – додав посадовець.

Тому дуже важливо, щоб українські військові мали озброєння, яке стріляє на далекі відстані. Світові держави вже передають Києву необхідне озброєння.

Зокрема зі 108 гаубиць М-777, які отримала Україна, 85 вже активно використовують ЗСУ. Ці артилерійські системи стріляють з 190 000 снарядів калібру 155 мм.

Також Україна отримала дев’ять гелікоптерів Мі-17 і 73% безпілотників Switchblade. Щоденно в Україну прибуває всі більше обладнання: від бронетранспортерів до медичних засобів.

У росіян є значна чисельна перевага та великі можливості, проте українські військові протистоять опору. Українці не дали окупантам захопити Київ та відтіснили їх з околиць Харкова.

“Росіяни намагаються розв’язати деякі проблеми, які у них виникли – командування та контроль, матеріально-технічне забезпечення, маневри. Але, за великим рахунком, ми бачимо, що вони роблять більш локалізовані зусилля. Вони використовують менші підрозділи для досягнення менших цілей у більш подрібненому підході”, – додав американський посадовець.

Та загалом тактика бою росіян не змінилась за три місяці повномасштабної війни. Спершу вони відкривають вогонь за артилерії по місцевості, а коли переконаються, що послабили опір ЗСУ – переміщують на обстріляну територію свої підрозділи.