За всіма ознаками, росіяни мають намір здійснити пряму інтеграцію Маріуполя в РФ. Йдеться про проведення у місті псевдореферендуму.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Надходить інформація про намір організації та проведення референдуму в Маріуполі щодо приєднання до РФ. Так, сайт Маріуполя 0629.com.ua назвав дату 15 травня.

Радник мера наголосив, що неодноразово отримував свідчення від джерел, що самоназваний мер називає саме цю дату. Водночас у мерії не можуть ані підтвердити, ані спростувати цього – продовжують слідкувати та фіксувати подальшу ситуацію.

“Нагадаю, що зошити в школах в Маріупольському районі та Маріуполі підписують “Маріуполь. Ростовська область”. У підсумку можна стверджувати про прискорення прямої анексії Маріуполя до Росії. Які це дасть наслідки для нас? Ніяких. Для Маріуполя в окупації? Думаю теж”, – резюмував Андрющенко.

Стало відомо, що мешканців Маріуполя, які не пройшли “фільтрацію”, привозять на окуповані території. Їх утримують у виправній колонії №52 у селищі Оленівка на Донеччині, або у в’язниці “Ізоляція” в Донецьку.