Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Надходить інформація про намір організації та проведення референдуму в Маріуполі щодо приєднання до РФ. Так, сайт Маріуполя 0629.com.ua назвав дату 15 травня.
Радник мера наголосив, що неодноразово отримував свідчення від джерел, що самоназваний мер називає саме цю дату. Водночас у мерії не можуть ані підтвердити, ані спростувати цього – продовжують слідкувати та фіксувати подальшу ситуацію.
“Нагадаю, що зошити в школах в Маріупольському районі та Маріуполі підписують “Маріуполь. Ростовська область”. У підсумку можна стверджувати про прискорення прямої анексії Маріуполя до Росії. Які це дасть наслідки для нас? Ніяких. Для Маріуполя в окупації? Думаю теж”, – резюмував Андрющенко.
Стало відомо, що мешканців Маріуполя, які не пройшли “фільтрацію”, привозять на окуповані території. Їх утримують у виправній колонії №52 у селищі Оленівка на Донеччині, або у в’язниці “Ізоляція” в Донецьку.
- Нагадаємо, станом на початок 78-ої доби повномасштабного російського вторгнення, ворог не припиняє наступальні дії у Східній операційній зоні. Основна мета окупантів на вказаному напрямку – захоплення всієї Донецької та Луганської областей і утримання сухопутного коридору до окупованого Криму.
- За дорученням президента українська сторона проводить дуже складні перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з “Азовсталі” в обмін на полонених росіян.
- 12 травня відбувся брифінг родичів військовослужбовців батальйону “Азов”. Родини бійців, а також лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв закликали світ зупинити президента РФ Володимира Путіна та врятувати людей, які боронять Маріуполь. Насамперед вони звернулися до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
- Сергій Волина звернувся до української влади із закликом терміново деблокувати Маріуполь, адже ситуація у місті – критична.
- Боєць 2-го батальйону полку “Азов” закликав міжнародну спільноту допомогти пораненим військовослужбовцям, котрі перебувають на заводі «Азовсталь» у заблокованому місті Маріуполь.