Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що вже упродовж трьох тижнів російські військові майже не пропускають українські вантажі з медикаментами, попри те, що зі сторони РФ на тимчасово окуповані території ліки не завозяться.

Про це він повідомив в етері національного телемаратону.

“Україна забезпечує соціальні гарантії мешканцям окупованих територій: виплачує пенсії, зарплати бюджетникам. Окупанти намагаються знецінити гривню. Ціни на продукти – надвисокі”, — зазначив мер.

За його словами, на російському блокпості у Василівці знаходиться 4,5 тисячі людей. Федоров зауважив: виїхати можна через тимчасово окупований Крим, однак там – також доволі великі черги.

Водночас окупанти намагаються зібрати паспортні дані у мешканців тимчасово окупованого Мелітополя, аби мобілізувати їх, а 18-річних хлопців використовують для своєї пропаганди мобілізації до так званих “добровольчих батальйонів”.