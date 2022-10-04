Про це він повідомив в етері національного телемаратону.
“Україна забезпечує соціальні гарантії мешканцям окупованих територій: виплачує пенсії, зарплати бюджетникам. Окупанти намагаються знецінити гривню. Ціни на продукти – надвисокі”, — зазначив мер.
За його словами, на російському блокпості у Василівці знаходиться 4,5 тисячі людей. Федоров зауважив: виїхати можна через тимчасово окупований Крим, однак там – також доволі великі черги.
Водночас окупанти намагаються зібрати паспортні дані у мешканців тимчасово окупованого Мелітополя, аби мобілізувати їх, а 18-річних хлопців використовують для своєї пропаганди мобілізації до так званих “добровольчих батальйонів”.
- Російські загарбники повністю провалили підготовку до опалювального сезону у тимчасово окупованому Маріуполі. Містянам доводиться запасатись дровами.
- Російські загарбники готуються до оборони у Луганській області: мінують під’їзні дороги, мости та адміністративні будівлі, натомість масових втеч серед окупантів немає.